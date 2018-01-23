Латвія заборонила навчання у старших класах шкіл російською мовою
Про це повідомляє Delfi.
Кабінет міністрів Латвії ухвалив правки до закону про освіту, за якими відбуватиметься поступовий перехід усіх шкіл країни на латиську мову з 1 вересня 2019 року. Повідомляється, що перехід повинен бути завершено у 2021-2022 роках.
Міністр освіти та науки Карліс Шадурскіс пообіцяв, що його відомство забезпечить необхідним фінансуванням ті навчальні заклади, де навчаються представники нацменшин.
За новим законом у таких школах дошкільне навчання буде білінгвістичним, початкова школа (1-6 клас) здійснюється за трьома моделям білінгвального навчання, на завершальній стадії основного освіти (7-9 класів) 80% навчального процесу забезпечуватиметься державною мовою, у старших класах (10-12 класів) викладатимуть виключно латиською мовою.
Нагадаємо, раніше Латвія підтримала новий український закон про освіту.
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