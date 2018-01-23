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Латвія заборонила навчання у старших класах шкіл російською мовою

Кабінет міністрів Латвії ухвалив правки до закону про освіту, за якими відбуватиметься поступовий перехід усіх шкіл країни на латиську мову з 1 вересня 2019 року
З 2022 року навчання у всіх школах Латвії відбуватиметься державною мовою.
Латвія заборонила навчання у старших класах шкіл російською мовою Фото: businessofwork.blogs.xerox.com

Про це повідомляє Delfi.

Кабінет міністрів Латвії ухвалив правки до закону про освіту, за якими відбуватиметься поступовий перехід усіх шкіл країни на латиську мову з 1 вересня 2019 року. Повідомляється, що перехід повинен бути завершено у 2021-2022 роках.

Міністр освіти та науки Карліс Шадурскіс пообіцяв, що його відомство забезпечить необхідним фінансуванням ті навчальні заклади, де навчаються представники нацменшин.

За новим законом у таких школах дошкільне навчання буде білінгвістичним, початкова школа (1-6 клас) здійснюється за трьома моделям білінгвального навчання, на завершальній стадії основного освіти (7-9 класів) 80% навчального процесу забезпечуватиметься державною мовою, у старших класах (10-12 класів) викладатимуть виключно латиською мовою.

Нагадаємо, раніше Латвія підтримала новий український закон про освіту.

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23 01 2018 21:39
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