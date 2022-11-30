ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс вважає, що Україна повинна мати можливість наносити удари по військових об'єктах на території росії, оскільки захищає свою критичну інфраструктуруПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Латвія закликала дозволити Україні бити по військових об’єктах на території рф
Edgars Rinkevics Latvia Латвія Едгарс Ринкевичс
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс вважає, що Україна повинна мати можливість наносити удари по військових об'єктах на території росії, оскільки захищає свою критичну інфраструктуру, повідомляє Bloomberg.
"Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних об'єктів або аеродромів, звідки проводяться ці операції (удари по інфраструктурі України)", – сказав він на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті. Глава латвійського МЗС додав, що члени Альянсу "не повинні боятися" ескалації.Ринкевічс зазначив, що деякі інші держави-члени НАТО також вважають, що Україна не повинна мати обмежень у використанні зброї. Але саме окремі держави зрештою ухвалюють рішення про постачання Києву тієї чи іншої зброї.
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30 11 2022 08:20 МЕДІА
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