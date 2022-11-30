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Латвія закликала дозволити Україні бити по військових об’єктах на території рф

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс вважає, що Україна повинна мати можливість наносити удари по військових об'єктах на території росії, оскільки захищає свою критичну інфраструктуру
Латвія закликала дозволити Україні бити по військових об’єктах на території рф Edgars Rinkevics Latvia Латвія Едгарс Ринкевичс

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс вважає, що Україна повинна мати можливість наносити удари по військових об'єктах на території росії, оскільки захищає свою критичну інфраструктуру, повідомляє Bloomberg.

"Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних об'єктів або аеродромів, звідки проводяться ці операції (удари по інфраструктурі України)", – сказав він на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті. Глава латвійського МЗС додав, що члени Альянсу "не повинні боятися" ескалації.

Ринкевічс зазначив, що деякі інші держави-члени НАТО також вважають, що Україна не повинна мати обмежень у використанні зброї. Але саме окремі держави зрештою ухвалюють рішення про постачання Києву тієї чи іншої зброї.
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30 11 2022 08:20
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