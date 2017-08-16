Латвійська авіакомпанія розпочне польоти з України у березні 2018 року
Таким чином балтійський перевізник на три тижні випередить угорського лоукостера Wizz Air у відкритті авіасполучення з Португалією, інформує ЦТС.
Рейс airBaltic у Лісабон буде виконуватися з пересадкою (1 година 15 хвилин) в аеропорту Риги, хабі авіакомпанії.
З Києва пасажири зможуть вилетіти о 9:40, пересадка в Ризі триватиме з 11:35 до 12:50, час прибуття до Лісабону - 15:25. Зворотний рейс стартує з Лісабона о 16:10, прибуття до Києва - о 9:10. Стиковка в Ризі по дорозі з Лісабона триватиме з 22:35 до 7:20 наступного дня.
Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - по вівторках і п'ятницях. Вартість перельоту з Києва до Лісабона - від 116,99 євро, назад - 112,99 євро.
Нагадаємо, угорський лоукостер Wizz Air з 25 серпня відкриє два нових напрямки з Києва - до Любліна та Познані.
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