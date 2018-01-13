Латвійця, який воював на Донбасі за сили АТО, знайшли мертвим у Великобританії

33-річного латвійця Мікуса Альпса, який воював в Україні у складі 8-го окремого батальйону УДА, знайшли 12 січня мертвим на острові Гернсі (Велика Британія).

Рештки його тіла були знайдені в згорілому автомобілі у віддаленому районі на південній частині острова, повідомила у Facebook місцева поліція.

Смерть Міка Алпса підтвердив комбат 8-го окремого батальйону УДА "Аратта" Андрій Червень. За його словами, йдеться про вбивство.

"У нас втрати. Убили мого бійця в Англії. В центрі Європи - в Гернсі, на Британських островах, сталося вбивство бійця 8-го окремого батальйону Української Добровольчої Армії. Мік - був добровольцем у складі батальйону впродовж останніх двох років. Катували, вбили, прив'язали і спалили в машині, яку Мік віз для військових потреб батальйону. Він допомагав нам, воював з нами, днями я мав зустріти його на кордоні - Мік віз машину, броніки, термобілизну. Вбивство на островах, де населення менш ніж 70 тисяч, звідки важко швидко втекти, де всі знають один одного - це резонансна подія", - заявив він.