Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич потрапила в базу "Миротворця"
Її профіль там з’явився у середу, 8 серпня, інформує "Західнет".
Причиною потрапляння у "Миротворець" стала "пропаганда, направлена на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та маніпулювання суспільно значимою інформацією".
У липні 2016 року під час виступу в Нью-Йорку Алексієвич зробила контраверсійну заяву що виключно українці були винні у Голокості на території Білорусі, заявивши, що "карателі, які працювали на території Білорусі, вони були всі з України. І більше того, не тільки у Литві, там, Латвії знищували, самі знищили євреїв ще до того, як встигли прийти німці. Але це було і на Україні".
Світлана Алексієвич – радянська та білоруська російськомовна письменниця та публіцистка. Лауреатка багатьох міжнародних літературних премій. Лауреатка Нобелівської премії з літератури за 2015 рік за "поліфонічні тексти, що є монументом страждання і хоробрості в наш час".
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