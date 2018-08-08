Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич потрапила в базу "Миротворця"

До бази "Миротворця" – проекту, що веде список сепаратистів та осіб, котрі воюють проти України – потрапила білоруська письменниця, публіцистка, лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич.

Її профіль там з’явився у середу, 8 серпня, інформує "Західнет".

Причиною потрапляння у "Миротворець" стала "пропаганда, направлена на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та маніпулювання суспільно значимою інформацією".

У липні 2016 року під час виступу в Нью-Йорку Алексієвич зробила контраверсійну заяву що виключно українці були винні у Голокості на території Білорусі, заявивши, що "карателі, які працювали на території Білорусі, вони були всі з України. І більше того, не тільки у Литві, там, Латвії знищували, самі знищили євреїв ще до того, як встигли прийти німці. Але це було і на Україні".

Світлана Алексієвич – радянська та білоруська російськомовна письменниця та публіцистка. Лауреатка багатьох міжнародних літературних премій. Лауреатка Нобелівської премії з літератури за 2015 рік за "поліфонічні тексти, що є монументом страждання і хоробрості в наш час".