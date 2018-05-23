Лауреаткою Букерівської премії стала письменниця Ольга Токарчук
Нагороду письменниці приніс роман Flights, - повідомляє Twitter премії.
Це роман про подорожі в XXI столітті і людської анатомії: подорожі переплітаються з поглибленим вивченням людського тіла, міркуваннями про життя, смерть, рух, міграцію.
We’re delighted to announce that our #MBI2018 winner is Flights by Olga Tokarczuk, translated by @jenniferlcroft and published by @FitzcarraldoEds! Read more here: https://t.co/64tnsamKpo #FinestFiction pic.twitter.com/kXuVvreTwj— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 22 травня 2018 р.
Також до шорт-листа премії потрапили угорський письменник Ласло Краснохоркай (роман The World Goes On) і південнокорейська письменниця Хан Ган з книгою The White Book, які раніше були лауреатами, а також французька письменниця Віржіні Депант з романом Vernon Subutex 1, іракський письменник Ахмед Саадаві, іспанський автор Антоніо Муньос Моліна з книгою Like a Fading Shadow.
У 2017 році лауреатом премії став американський письменник Джордж Сондерс за роман "Лінкольн в бардо".
Нагадаємо, Шведська академія вирішила відмовитися від вручення Нобелівської премії з літератури цього року.
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