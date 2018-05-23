Лауреаткою Букерівської премії стала письменниця Ольга Токарчук

Нагороду письменниці приніс роман Flights, - повідомляє Twitter премії.

Це роман про подорожі в XXI столітті і людської анатомії: подорожі переплітаються з поглибленим вивченням людського тіла, міркуваннями про життя, смерть, рух, міграцію.

Також до шорт-листа премії потрапили угорський письменник Ласло Краснохоркай (роман The World Goes On) і південнокорейська письменниця Хан Ган з книгою The White Book, які раніше були лауреатами, а також французька письменниця Віржіні Депант з романом Vernon Subutex 1, іракський письменник Ахмед Саадаві, іспанський автор Антоніо Муньос Моліна з книгою Like a Fading Shadow.

У 2017 році лауреатом премії став американський письменник Джордж Сондерс за роман "Лінкольн в бардо".

Нагадаємо, Шведська академія вирішила відмовитися від вручення Нобелівської премії з літератури цього року.