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Лауреаткою Букерівської премії стала письменниця Ольга Токарчук

Нагороду письменниці приніс роман Flights
Лауреаткою Букерівської премії стала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук.
Лауреаткою Букерівської премії стала письменниця Ольга Токарчук Фото: з відкритих джерел

Нагороду письменниці приніс роман Flights, - повідомляє Twitter премії.

Це роман про подорожі в XXI столітті і людської анатомії: подорожі переплітаються з поглибленим вивченням людського тіла, міркуваннями про життя, смерть, рух, міграцію.

 

Також до шорт-листа премії потрапили угорський письменник Ласло Краснохоркай (роман The World Goes On) і південнокорейська письменниця Хан Ган з книгою The White Book, які раніше були лауреатами, а також французька письменниця Віржіні Депант з романом Vernon Subutex 1, іракський письменник Ахмед Саадаві, іспанський автор Антоніо Муньос Моліна з книгою Like a Fading Shadow.

У 2017 році лауреатом премії став американський письменник Джордж Сондерс за роман "Лінкольн в бардо".

Нагадаємо, Шведська академія вирішила відмовитися від вручення Нобелівської премії з літератури цього року.

 

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23 05 2018 09:52
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