Лауреаткою Букерівської премії стала письменниця Ольга Токарчук

Нагороду письменниці приніс роман Flights, - повідомляє Twitter премії.

Це роман про подорожі в XXI столітті і людської анатомії: подорожі переплітаються з поглибленим вивченням людського тіла, міркуваннями про життя, смерть, рух, міграцію.

