Лавров анонсував зустріч Волкера і Суркова
Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров після зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсона в Манілі, повідомляє ТАСС.
"Торкалися питань української кризи. Нагадали про те, що і президент США, і держсекретар обіцяли нам, що найближчим часом приїде спеціальний представник США з української врегулювання Волкер. Рекс Тіллерсон підтвердив, що такий контакт з нашим представником Владиславом Сурковим запланований і відбудеться найближчим часом", – сказав Лавров.
"Це буде цікаво, тому що Волкер уже об'їхав чимало столиць, включно з Києвом, Парижем, Берліном, Лондоном, і нам буде цікаво, яке уявлення про нинішній стан справ склав американський спеціальний представник", – зазначив міністр.
Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що президенти Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися про канал зв'язку з питання України
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків