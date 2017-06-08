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Лавров анонсував зустріч Волкера і Суркова

За словами Лаврова, інформацію про візит Волкера до РФ підтвердив держсекретар США Рекс Тіллерсон
Спецпредставник США по Україні Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков зустрінуться найближчим часом.
Лавров анонсував зустріч Волкера і Суркова Сергій Лавров. Фото: trueinform.ru

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров після зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсона в Манілі, повідомляє ТАСС.

"Торкалися питань української кризи. Нагадали про те, що і президент США, і держсекретар обіцяли нам, що найближчим часом приїде спеціальний представник США з української врегулювання Волкер. Рекс Тіллерсон підтвердив, що такий контакт з нашим представником Владиславом Сурковим запланований і відбудеться найближчим часом", – сказав Лавров.

"Це буде цікаво, тому що Волкер уже об'їхав чимало столиць, включно з Києвом, Парижем, Берліном, Лондоном, і нам буде цікаво, яке уявлення про нинішній стан справ склав американський спеціальний представник", – зазначив міністр.

Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що президенти Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися про канал зв'язку з питання України

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