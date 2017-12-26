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Лавров і Тіллерсон обговорили Україну

Сторони обговорили ситуацію навколо конфлікту в Україні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і державний секретар США Рекс Тіллерсон в телефонній розмові обговорили конфлікт в Україні.
Лавров і Тіллерсон обговорили Україну Сергій Лавров і Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Про це повідомляє у вівторок МЗС РФ.

"Підтверджено важливість подальшого залучення двостороннього каналу консультацій на додаток до роботи Контактної групи і "нормандського формату", - повідомляє МЗС РФ.

Під час обговорення двосторонніх відносин Лавров і Тіллерсон домовилися активізувати діалог з актуальних проблем у сфері стратегічної стабільності і залишатися в тісному контакті, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, про "помилування" українських заручників, яких планують обміняти 27 грудня.

Напередодні ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Наприкінці минулого місяця представники України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та представники самоназваних "ЛНР" і "ДНР" підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними до новорічних та різдвяних свят.

Зазначимо, обмін полоненими на Донбасі планується провести у два етапи. На першому етапі Україна планує передати бойовикам 306 затриманих або засуджених людей в обмін на 74 заручників на окупованому Донбасі.

 

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26 12 2017 23:21
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