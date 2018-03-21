Лавров може подати у відставку з посади глави МЗС Росії, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров покине свою посаду і не увійде до складу нового уряду, який сформує президент Росії Володимир Путін.

"Те, що він давно хотів піти, ні для кого не секрет", – повідомляє RTVI з посиланням на кілька джерел, близьких до МЗС. За його словами, які підтверджують й інші поінформовані джерела, зараз на Смоленській площі всі чекають оголошення нового складу уряду.

За словами джерела, Лавров ось уже кілька років хотів залишити посаду, яку він займає аж з 2004 року – перш за все, через втому. Але, на прохання Путіна, він допрацював до президентських виборів.

В інтерв'ю RTVI офіційний представник російського Мзс рф Марія Захарова сказала, що не знає, чи залишиться Лавров на своїй посаді.

Є кілька версій того, хто може зайняти місце Лаврова. Це може бути один із заступників міністра (найчастіше називають прізвище Грушко, в 2012-2018 роках представник Росії в НАТО), або людина ззовні, в тому числі, можливо, з адміністрації президента.

Сам Лавров, уточнює джерело, швидше за все, не піде на пенсію, а займе почесну посаду, наприклад, в Раді безпеки Росії.

Сергій Лавров очолює МЗС з 9 березня 2004 року. У 1994-2004 роках Лавров був постійним представником Росії в ООН.