Лавров назвав "ЛНР" Лаоською республікою, - ВІДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову обмовився і назвав проросійських найманців на Донбасі представниками "Лаоської Народної Республіки".

Лавров зробив обмовку, підбиваючи підсумки переговорів з генсеком ОБСЄ Ламберто Заньєром, повідомляє ЛІГА.net.

"Обмінялися думками про те, як забезпечити неупереджене об'єктивне, транспарентне розслідування (підриву автомобіля місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області - ред.). Пан Заньєр, як генеральний секретар ОБСЄ, буде робити оперативні дії в зв'язку з цим", – сказав Лавров.

"Виходимо з того, що в розслідуванні повинні брати участь разом зі Спеціальною моніторинговою місією і представники контактної групи і Спільний центр координації і контролю, про який я згадав, і влада України, і проголошеної Лаоської..." Луганської народної республіки", зазначив глава МЗС РФ.

Як відомо, 9 серпня 2016 року Лавров вже називав терористичну організацію "ЛНР" Лаоською республікою.