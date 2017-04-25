Лавров назвав "ЛНР" Лаоською республікою, - ВІДЕО
Лавров зробив обмовку, підбиваючи підсумки переговорів з генсеком ОБСЄ Ламберто Заньєром, повідомляє ЛІГА.net.
"Обмінялися думками про те, як забезпечити неупереджене об'єктивне, транспарентне розслідування (підриву автомобіля місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області - ред.). Пан Заньєр, як генеральний секретар ОБСЄ, буде робити оперативні дії в зв'язку з цим", – сказав Лавров.
"Виходимо з того, що в розслідуванні повинні брати участь разом зі Спеціальною моніторинговою місією і представники контактної групи і Спільний центр координації і контролю, про який я згадав, і влада України, і проголошеної Лаоської..." Луганської народної республіки", зазначив глава МЗС РФ.
Як відомо, 9 серпня 2016 року Лавров вже називав терористичну організацію "ЛНР" Лаоською республікою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків