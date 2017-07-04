Лавров каже, що США спекулюють, посилаючись на свідченнях шахрайських організація, які займаються інсценуванням різних ситуацій

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що дії США в Сирії завдають шкоди і без того підірваним відносинам Москви і Вашингтона.

"Уже зараз цитують ЗМІ такі радісні висловлювання колишніх функціонерів обамівської адміністрації про те, що тепер... після цих ударів співпраця між Росією і США стає зовсім вже нереальною", - сказав Лавров, повідомляє "РИА Новости".

У той же час, "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що Лавров порівняв атаку США на Сирію з нападом Заходу на Ірак без згоди Ради Безпеки ООН 14 років тому.

"Це нагадує ситуацію 2003 року, коли США і Великобританія разом зі своїми союзниками вторглися до Іраку без згоди Ради Безпеки", - сказав Лавров.

Він підкреслив, що це було грубе порушення міжнародного права.

"Але тоді хоч якось намагалися показати "речовий доказ", Колін Пауелл, мій хороший товариш, був введений в оману ЦРУшники, вони йому дали пробірку з зубним порошком, він тряс цієї колбою в Раді Безпеки, доводячи, що це антракс (сибірська виразка)", - сказав Лавров.

"Зараз не спромоглися навіть якісь факти привести", - додав міністр.

Як зазначив глава МЗС РФ, "знову посилаються тільки на фотографії і спекулюють на свідченнях різних неурядових організацій, включаючи вже всім відомих, всім зрозумілих шахраїв, які займаються інсценуванням різних ситуацій, щоб потім провокувати сирійський уряд".

Лавров нагадав, що "через більш як 10 років після вторгнення американців до Іраку тодішній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер визнав, що вони шахраювали, що вони вводили всіх в оману".

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.

У свою чергу Дональд Трамп назвав ракетний удар по авіабазі в Сирії національним інтересом США.

Згодом Росія вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.