ПОЛІТИКА НОВИНИГлава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував заяву президента України Петра Порошенка про початок процесу розриву угоди про дружбу з РФ, закликавши дочекатися конкретних дій з боку Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лавров прокоментував заяву про розрив договору про дружбу з Росією
"Що ближче до українських виборів у березні наступного року, тим більше намірів будуть звучати в публічному просторі"
Фото: gettyimages.com
"Я не хотів би коментувати чергові наміри української сторони. Намірів висловлюється занадто багато – там були наміри і розірвати дипломатичні відносини, були наміри припинити транспортне сполучення з РФ. Давайте дочекаємося, коли якусь справу буде зроблено. Коли якийсь із цих намірів буде матеріалізуватись", - заявив Лавров, повідомляють РИА "Новости".
"Думаю, що ближче до українських виборів у березні наступного року, тим більше намірів будуть звучати в публічному просторі", - зазначив він.
Нагадаємо, 28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що МЗС України готує розрив базового договору про дружбу з РФ.
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