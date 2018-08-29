Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лавров прокоментував заяву про розрив договору про дружбу з Росією

"Що ближче до українських виборів у березні наступного року, тим більше намірів будуть звучати в публічному просторі"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував заяву президента України Петра Порошенка про початок процесу розриву угоди про дружбу з РФ, закликавши дочекатися конкретних дій з боку Києва.
Лавров прокоментував заяву про розрив договору про дружбу з Росією Фото: gettyimages.com

"Я не хотів би коментувати чергові наміри української сторони. Намірів висловлюється занадто багато – там були наміри і розірвати дипломатичні відносини, були наміри припинити транспортне сполучення з РФ. Давайте дочекаємося, коли якусь справу буде зроблено. Коли якийсь із цих намірів буде матеріалізуватись", - заявив Лавров, повідомляють РИА "Новости".

"Думаю, що ближче до українських виборів у березні наступного року, тим більше намірів будуть звучати в публічному просторі", - зазначив він.

Нагадаємо, 28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що МЗС України готує розрив базового договору про дружбу з РФ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2018 18:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.