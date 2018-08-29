Лавров прокоментував заяву про розрив договору про дружбу з Росією

"Що ближче до українських виборів у березні наступного року, тим більше намірів будуть звучати в публічному просторі"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував заяву президента України Петра Порошенка про початок процесу розриву угоди про дружбу з РФ, закликавши дочекатися конкретних дій з боку Києва.

"Я не хотів би коментувати чергові наміри української сторони. Намірів висловлюється занадто багато – там були наміри і розірвати дипломатичні відносини, були наміри припинити транспортне сполучення з РФ. Давайте дочекаємося, коли якусь справу буде зроблено. Коли якийсь із цих намірів буде матеріалізуватись", - заявив Лавров, повідомляють РИА "Новости".

"Думаю, що ближче до українських виборів у березні наступного року, тим більше намірів будуть звучати в публічному просторі", - зазначив він.

Нагадаємо, 28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що МЗС України готує розрив базового договору про дружбу з РФ.