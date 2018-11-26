Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лавров: Точка неповернення може бути пройдена

Глава МЗС РФ висловив сподівання, що "здоровий глузд візьме гору", тому що "ми несемо спільну відповідальність за благополучне майбутнє нашого континенту"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що поточна конфронтація у відносинах Росії і Заходу не носить фатального характеру, але через нагнітання напруженості біля кордонів РФ "точка неповернення" може бути пройдена.
Лавров: Точка неповернення може бути пройдена Фото:unian.net

Таку заяву Лаврова зачитав на Європейському російською форумі в Європарламенті 26 листопада постпред Росії при ЄС Володимир Чижов, повідомляє "ТАСС".

"Впевнені, що нинішня конфронтаційність (Росії і Заходу – ред.) не носить фатального характеру. Для цього в європейських столицях повинні відмовитися від геополітичних ігор "з нульовою сумою", і приступити нарешті до виконання взятих на себе в рамках ОБСЄ та Ради Росія-НАТО зобов'язань з формування рівної і неподільної безпеки", - йдеться в заяві Лаврова.

"Сьогодні США і низка інших країн Заходу продовжують нагнітати напруженість, в тому числі поблизу російських кордонів. У результаті виникає атмосфера стратегічної напруженості, виникають ситуації, коли "точка неповернення" може бути пройдена", - вважає представник Росії.

Лавров додав, що "безрадісне становище справ в Євроатлантиці – прямий наслідок корисливої лінії з розширення Північноатлантичного альянсу і створення нових обмежувальних ліній в Європі".

Разом з тим, за його словами, в Росії впевнені в "безальтернативності "капітального ремонту" загальноєвропейського дому в ім'я його миру і процвітання".

Нагадаємо, що через військову агресію Росії проти України в Азовському морі Рада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.

Росія повідомила, що постраждалі в Керченській протоці українські військові знаходяться в стабільному стані і почувають себе прекрасно.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 11 2018 11:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.