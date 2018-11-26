Лавров: Точка неповернення може бути пройдена
Таку заяву Лаврова зачитав на Європейському російською форумі в Європарламенті 26 листопада постпред Росії при ЄС Володимир Чижов, повідомляє "ТАСС".
"Впевнені, що нинішня конфронтаційність (Росії і Заходу – ред.) не носить фатального характеру. Для цього в європейських столицях повинні відмовитися від геополітичних ігор "з нульовою сумою", і приступити нарешті до виконання взятих на себе в рамках ОБСЄ та Ради Росія-НАТО зобов'язань з формування рівної і неподільної безпеки", - йдеться в заяві Лаврова.
"Сьогодні США і низка інших країн Заходу продовжують нагнітати напруженість, в тому числі поблизу російських кордонів. У результаті виникає атмосфера стратегічної напруженості, виникають ситуації, коли "точка неповернення" може бути пройдена", - вважає представник Росії.
Лавров додав, що "безрадісне становище справ в Євроатлантиці – прямий наслідок корисливої лінії з розширення Північноатлантичного альянсу і створення нових обмежувальних ліній в Європі".
Разом з тим, за його словами, в Росії впевнені в "безальтернативності "капітального ремонту" загальноєвропейського дому в ім'я його миру і процвітання".
Нагадаємо, що через військову агресію Росії проти України в Азовському морі Рада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.
Росія повідомила, що постраждалі в Керченській протоці українські військові знаходяться в стабільному стані і почувають себе прекрасно.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір