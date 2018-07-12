Лавров виключив, що Росія погодиться відпустити полонених моряків до суду
Лавров підтвердив, що українські консули отримали допуск до полонених, і запевнив, що "вони почуваються добре".
"Вони зараз під слідством. Коли закінчиться слідство - буде суд. Вони порушили російське і міжнародне право, вторглися в наші територіальні води", - сказав під час спілкування з журналістами після міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".
До завершення судових процедур він не вважає можливим звільнення моряків. "Коли буде рішення суду - тоді й будемо вирішувати", - заявив Лавров.
Російський міністр також запевнив, що в цій ситуації будь-яка країна затримала б українські військові кораблі.
"США он взагалі віддали наказ стріляти в того, хто перетне кордон. Ми так не робили", - заявив він. Як відомо, насправді російський флот перед захопленням обстріляв українські кораблі, поранивши трьох моряків.
Раніше, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що відвідала трьох поранених українських моряків, які знаходяться в медичній частині СІЗО Матроська тиша в Москві.
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