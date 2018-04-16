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Лавров запевняє, що Росія не підробляла місце хіматаки в Сирії

Він знову заперечив застосування хімічної зброї в Думі 7 квітня
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив, що Росія змінила місце атаки у сирійській Думі, щоб приховати сліди хімічного нападу.
Лавров запевняє, що Росія не підробляла місце хіматаки в Сирії Сергій Лавров. Фото: ria.ru

"Я можу гарантувати, що Росія не підробляла місце", - заявив Лавров в інтерв’ю BBC.

Лавров знову заперечив застосування хімічної зброї в Думі 7 квітня.

"Я не можу бути неввічливим з головами інших держав, але ви процитували лідерів Франції, Великої Британії та США, і, чесно кажучи, всі докази, які вони наводять, базуються на повідомленнях медіа та соціальних мереж", - зазначив Лавров.

За його словами, хімічної атаки не було. "Те, що відбулося, було постановкою", - додав Лавров.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

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16 04 2018 15:36
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