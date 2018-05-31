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Лавров зустрівся з Кім Чен Ином, - ЗМІ

Візит Лаврова проходить на тлі підготовки історичного саміту між лідерами КНДР та США
Глава МЗС Росії Сергій Лавров провів у Пхеньяні зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Лавров зустрівся з Кім Чен Ином, - ЗМІ Фото: gettyimages.com

Які теми обговорювалися під час зустрічі невідомо, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в російській делегації.

Глава російського зовнішньополітичного відомства в четвер перебуває з візитом в КНДР. Раніше він провів переговори з міністром закордонних справ КНДР Лі Йон Хо.

Візит Лаврова проходить на тлі підготовки історичного саміту між лідерами КНДР та США.

Раніше президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не виключає можливості зриву саміту США і КНДР, проведення якого заплановане на 12 червня в Сінгапурі. Однак в ніч на 26 травня президент США написав на своїй сторінці у Twitter про "дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю щодо повернення до проведення" заходу.

 

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31 05 2018 11:59
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