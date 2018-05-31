Лавров зустрівся з Кім Чен Ином, - ЗМІ

Візит Лаврова проходить на тлі підготовки історичного саміту між лідерами КНДР та США

Глава МЗС Росії Сергій Лавров провів у Пхеньяні зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Які теми обговорювалися під час зустрічі невідомо, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в російській делегації.

Глава російського зовнішньополітичного відомства в четвер перебуває з візитом в КНДР. Раніше він провів переговори з міністром закордонних справ КНДР Лі Йон Хо.

Візит Лаврова проходить на тлі підготовки історичного саміту між лідерами КНДР та США.