Лавров звинуватив США в планах розвалити Сирію

Влада США і деяка вузька група виношує плани по розвалу Сирії.

Про це сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів з віце-прем'єром, главою МЗС Намібії Нетумбо Нанді-Ндайтвою, повідомляє Інтерфакс.

"У нас дедалі більше свідчень того, що наші західні партнери, перш за все Сполучені Штати, хотіли б цю Джабхат-ан-Нусра, яка зараз змінює свої найменування, але від цього суть її не змінюється, вивести з-під удару і зберегти її на випадок наразі більш і більш відвертих планів повернутися до плану "Б", тобто спробувати змінити режим в Дамаску", - заявив Лавров.

За його словами, щораз більше з'являється інформації про те, що деяка вузька група, яку сформували американці по сирійським питанням, вузька, неінклюзивна, виношує плани розвалу сирійської держави.

"Це ще одне підтвердження недоговороздатності наших західних партнерів, які в практичному плані обирають курс, що прямо суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН, які, у тому числі, постійно підтверджують повагу суверенітету і територіальній цілісності Сирійської Арабської Республіки", - зазначив Лавров.

У зв'язку із ситуацією в Східній Гуті він закликав західних партнерів до чесного прагнення врегулювати ситуацію, зазначивши, що дії РФ і сирійських військових у цьому районі є цілком легітимними..

Зазначимо, що Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Британії Тереза Мей у неділю під час телефонної розмови погодилися, що Сирія і Росія, яка її підтримує, відповідальна за страждання цивільних, повідомила канцелярія британського прем'єра.

Лідери двох країн наполягають на тому, що Росія має вжити негайних заходів, аби переконати Дамаск припинити обстріли анклаву.

Жителі Східної Гути у передмісті сирійської столиці Дамаска змушені рятуватися через гуманітарні коридори.