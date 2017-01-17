Лавров звинуватив в окупації Криму Яроша

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія анексувала Крим через заяви тодішнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша про "вигнання росіян з території півострова".

Кореспондент поцікавився, де в Мінських угодах і Будапештському меморандумі написано, що Росія "повинна захищати російськомовних людей на Донбасі і в Криму", - заявив, відповідаючи на запитання журналіста УНІАН.

"Єдине, чого немає в Будапештському протоколі, це обов'язок Росії або кого-небудь ще погоджуватися з результатами антиконституційного збройного державного перевороту. З результатами перевороту, автори якого першою своєю акцією проголосили боротьбу з російською мовою і росіянами в Криму. Я цитував Дмитра Яроша, який сказав, що росіяни в Криму повинні бути вигнані або знищені. З такими політичними змінами в Україні під керівництвом таких діячів, ніхто не зобов'язався погоджуватися", - сказав Лавров.

Він також заявив, що українські лідери "самі порушили Будапештський меморандум, не зумівши створити уряд національної єдності".

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре заявив, що Росія не збирається вести переговори щодо повернення анексованого нею Криму Україні.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2014 перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів. 16 березня 2014 в Криму і Севастополі пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

Як повідомляв iPress.ua, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що немає необхідності обговорювати питання Криму з керівництвом України, оскільки цього питання не існує.