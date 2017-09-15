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Лавринович назвав себе найбільш легкодоступною мішенню

Олександра Лавриновича арештували на два місяці
Екс-міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що справою проти нього і екс-президента Віктора Януковича про "конституційний переворот" 2010 року силовики хочуть показати суспільству, що боротьба зі старим злочинним режимом триває.
Лавринович назвав себе найбільш легкодоступною мішенню Олександр Лавринович. Фото: ukrslovo.net

Про це він сказав після того, як суд Печерський районний суд Києва арештував його на два місяці, повідомляє "Українська правда".

Говорячи про причини зацікавлення правоохоронцями його особою, він сказав: "Треба було переключити увагу суспільства і створити враження, що йде ефективна боротьба зі злочинністю в Україні і що попередній злочинний режим таки в Україні реально переслідується, а не ведуться перемовини".

Лавринович назвав себе "найбільш легкодоступною мішенню".

"Я жодного разу ніколи не робив нічого, що б суперечило закону, чи рішенню тих органів, які до мене висували чергові претензії… Це реалії сучасного українського життя, які треба сприймати такими, які вони є. Це, звичайно, не значить, що не треба протидіяти цьому", - сказав Лавринович.

Нагадаємо, генпрокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу й екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру в захопленні державної влади. Справа стосується зміни Конституції у 2010 році.

Зокрема, їх звинувачують у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади - Верховної Ради, зміни Конституції України через внесення до державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації.

За версією слідства, у 2010 році тодішній міністр юстиції Лавринович дав дозвіл на офіційне опублікування Конституції попередньої редакції, яка розширила повноваження Президента. Зробив він це в обхід голосування у парламенті. У прокуратурі кваліфікували цей факт як захоплення влади. Таку ж підозру висунули і екс-президенту Януковичу.

7 вересня Лавриновичу вручили підозру.

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