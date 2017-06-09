Лавринович здивований звинуваченнями в держперевороті

Колишній міністр юстиції Олександр Лавринович здивований звинуваченнями в конституційному перевороті.

"Які можуть бути питання про порушення чогось, якщо було суто виконання функціональних обов'язків, які ніяк не стосуються суті питання. Тому що зміни до Конституції приймаються у Верховній Раді, а процедура їх ухвалення описана в 13-му розділі Конституції. Порушення цієї процедури - достатня підстава для розгляду Конституційним Судом рішення щодо конституційності цих змін. Тобто це розглядають такі органи, як Верховна Рада, Президент, який підписує зміни, і Конституційний Суд. Міністерство юстиції в цьому випадку публікує інформацію про всі рішення Конституційного Суду, це обов'язок", - заявив Лавринович в ефірі "112.Україна".

На думку колишнього міністра, нинішня справа пов'язана з тим, що владі України потрібен "якийсь кримінал на Януковича".

Нагадаємо, генпрокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу й екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру в захопленні державної влади. Справа стосується зміни Конституції у 2010 році.