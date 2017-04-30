НОВИНИКандидат у президенти Франції Марін Ле Пен обіцяє у разі своєї перемоги на президентських виборах підняти питання про повернення до національної валюти франка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ле Пен обіцяє референдум щодо повернення національної валюти франка
У разі своєї перемоги Ле Пен обіцяє провести референдум з питання відмови від євро
Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru
"Нам необхідно контролювати валюту та адаптувати її до потреб економіки, оскільки єдина валюта в даний час стала тягарем", - заявила Марін Ле Пен в інтерв'ю Le Parisien.
Вона допускає одночасне ходіння у Франції і євро – його зможуть використовувати для своїх розрахунків великі міжнародні компанії.
Нагадаємо, що 7 травня у Франції відбудеться другий тур президентських виборів. За підсумками першого туру переможцями стали голова руху "Вперед!" Еммануель Макрон і лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен. Обидва кандидати також зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі 3 травня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 04 2017 15:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles