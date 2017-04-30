Ле Пен обіцяє референдум щодо повернення національної валюти франка

У разі своєї перемоги Ле Пен обіцяє провести референдум з питання відмови від євро

Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен обіцяє у разі своєї перемоги на президентських виборах підняти питання про повернення до національної валюти франка.

"Нам необхідно контролювати валюту та адаптувати її до потреб економіки, оскільки єдина валюта в даний час стала тягарем", - заявила Марін Ле Пен в інтерв'ю Le Parisien.

Вона допускає одночасне ходіння у Франції і євро – його зможуть використовувати для своїх розрахунків великі міжнародні компанії.

Нагадаємо, що 7 травня у Франції відбудеться другий тур президентських виборів. За підсумками першого туру переможцями стали голова руху "Вперед!" Еммануель Макрон і лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен. Обидва кандидати також зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі 3 травня.