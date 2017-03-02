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Ле Пен обіцяє ввести 10% податку на працюючих у Франції іноземців

Роботодавець, найнявши французьких громадян, зможе уникнути сплати податку
Кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен планує в разі перемоги на виборах ввести 10-відсотковий податок на компанії, в яких працюють іноземці.
Ле Пен обіцяє ввести 10% податку на працюючих у Франції іноземців Фото:i.lb.ua

Представник керівництва “Національного фронту” Флоріан Філіппо повідомив, що податок повинні будуть платити серед інших компанії, в яких працюють громадяни країн-членів Євросоюзу, повідомляє Reuters.

“У роботодавця буде вибір. Він зможе найняти французьких громадян і уникнути сплати податку”, - заявив Філіппо.

Нагадаємо, що лідер французького "Національного фронту" і кандидат в президенти країни Марін Ле Пен заявила, що в разі її перемоги на виборах Франція може відмовитися від євро і повернутися до національної валюти.

Також Марін Ле Пен заявляла, що у випадку обрання президентом Франції планує ініціювати вихід країни із Євросоюзу.

Відзначимо, що за результатами опитування французький консерватор Франсуа Фійон переможе ультраправого кандидата Марін Ле Пен, якщо вони обидва вийдуть у другий тур президентських виборів у травні.

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03 02 2017 17:38
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