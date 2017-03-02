Ле Пен обіцяє ввести 10% податку на працюючих у Франції іноземців
Представник керівництва “Національного фронту” Флоріан Філіппо повідомив, що податок повинні будуть платити серед інших компанії, в яких працюють громадяни країн-членів Євросоюзу, повідомляє Reuters.
“У роботодавця буде вибір. Він зможе найняти французьких громадян і уникнути сплати податку”, - заявив Філіппо.
Нагадаємо, що лідер французького "Національного фронту" і кандидат в президенти країни Марін Ле Пен заявила, що в разі її перемоги на виборах Франція може відмовитися від євро і повернутися до національної валюти.
Також Марін Ле Пен заявляла, що у випадку обрання президентом Франції планує ініціювати вихід країни із Євросоюзу.
Відзначимо, що за результатами опитування французький консерватор Франсуа Фійон переможе ультраправого кандидата Марін Ле Пен, якщо вони обидва вийдуть у другий тур президентських виборів у травні.
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