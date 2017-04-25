Ле Пен пішла у відставку з посади глави Національного фронту

Кандидат в президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен заявила, що йде у відставку з посади глави Національного фронту.

"У цей вечір я вирішила відсторонитися від головування в Національному фронті", - сказала вона в інтерв’ю телеканалу France 2, передає BBC.

Як зазначає The Independent, відставка Ле Пен є тимчасовою, "щоб сконцентруватися на своїй президентській кампанії".

"Сьогодні я більше не глава Національного фронту. Я кандидат у президенти", - сказала вона.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня. Згідно з остаточними даними голосування, кандидат від руху Вперед Еммануель Макрон набрав 24,01% голосів, кандидат від ультраправої партії Національний фронт Марін Ле Пен заручилася підтримкою 21,30% виборців.

Макрон і Ле Пен проходять до другого туру виборів президента, який намічений на 7 травня.

Чинний президент Франції Франсуа Олланд заявив, що у другому турі виборів глави держави має намір підтримати лідера руху Вперед Еммануеля Макрона.