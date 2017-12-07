Ле Пен подала в суд на AFP та журналіста

Голова французьких ультраправих Марін Ле Пен звинуватила журналіста інформаційного агентства Agence France-Presse (AFP) Гійома Додена в наклепі та подала на нього до суду.

"Я подаю в суд на AFP і Гійома Додена. Це агентство стало фабрикою з виробництва наклепницьких чуток", - написала Марін Ле Пен у своєму Twitter, повідомляє RFI.

Як зазначено, це повідомлення з'явилося в мережі після публікації французьким агентством матеріалу під назвою "ребрендинг Нацфронту на тлі загрози судового переслідування", в якій журналіст AFP і фахівець з крайніх правих Гійом Доден нагадує, що Марін Ле Пен і її партія проходять відразу за декількома кримінальними справами.

Повідомляють, що найбільш медійною зі справ "Національного фронту" стала справа про фіктивні робочі місцях в Європарламенті. Розслідування щодо цього почалося в 2015 році. Крім Марін Ле Пен і її батька Жан-Марі Ле Пена, у ній проходять ще 15 депутатів від Нацфронту, а також близько 40 парламентських асистентів.

У своїй замітці Гійом Доден цитує декілька анонімних джерел із партії Ле Пен, що розповідають про внутрішні конфлікти в "Національному фронті".

Відзначають, що після провалу на президентських виборах і невдалих результатів на парламентських виборах, що не дозволили Марін Ле Пен створити фракцію в Національних зборах, крайня права партія переживає кризу і найближчим часом збирається провести ребрендинг.

Раніше європейські депутати голосуванням зняли парламентський імунітет з лідера французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Як відомо, 22 лютого французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.

Крім того, в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем провели обшуки.

Нагадаємо, що Європарламент проголосував за зняття парламентського імунітету з лідера партії "Національний фронт" і глави парламентської фракції "Європа націй і свобод" Марін Ле Пен.