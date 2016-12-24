Ле Пен увійшла в топ-50 найпопулярніших особистостей у Франції
Про це свідчать результати опитування французької газети Le Journal du Dimanche.
Ле Пен посіла 37-е місце, випередивши на 5 пунктів свого суперника на майбутніх президентських виборах у Франції, екс-прем'єра Франсуа Фійона, який опинився на 42-й позиції.
Ще один кандидат в президенти Франції, колишній міністр економіки в уряді Франсуа Олланда, Еммануель Макрон зайняв 46-е місце в рейтингу.
Найпопулярнішою людиною у Франції став актор і комік Омар Сі, що отримав світове визнання після прем'єри фільму "Недоторканні" (або "1+1"). Кінострічка стала однією з найбільш касових за всю історію французького кінематографа.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Мануель Вальс заявив, що Марін Ле Пен може перемогти на президентських виборах в 2017 році, що небезпечно для Франції.
Раніше, Марін Ле Пен пообіцяла визнати анексію Криму у разі обрання президентом.
"Національний фронт" отримував кредит у розмірі дев`ять млн євро від Першого Чесько-Російського банку наприкінці 2014 року.
Посол України у Франції Олег Шамшур вважає, що існує велика ймовірність, що після парламентських і президентських виборів у Франції у 2017 році, "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі опиниться під загрозою.
Лідерка французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що її обрання на пост президента в наступному році сформує тріо світових лідерів, до якого увійде вона, обраний президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.
Вона також наголосила, що якщо стане президентом, то Франція матиме хороші стосунки з Росією, знову встановить прикордонні перевірки з сусідами і проведе референдум щодо виходу з ЄС.
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