Ле Пен відмовилася одягти хіджаб та скасувала зустріч з верховним муфтієм Лівану

У прес-службі верховного муфтія повідомили, що помічники Ле Пен були заздалегідь поінформовані про вимоги вдягнути хустку для зустрічі

Кандидатка у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен скасувала заплановану на вівторок, 21 лютого, зустріч з верховним муфтієм Лівану.

Причиною стало те, що французький політик відмовилася вдягнути на подію хіджаб, повідомляє Reuters.

"Ви можете переказати моє шанування верховному муфтію, але я не буду себе прикривати", - заявила Ле Пен журналістам.

Зі свого боку в прес-службі верховного муфтія повідомили, що помічники Ле Пен були заздалегідь поінформовані про вимоги вдягнути хустку для зустрічі.

У цей час Ле Пен перебуває з візитом у Лівані, щоб заручитися підтримкою для себе перед виборами у Франції.

Нагадаємо, що в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем проходять обшуки. Вони поводяться у справі фіктивного працевлаштування помічників голови партії Марін Ле Пен у Європарламенті.