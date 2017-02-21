Ле Пен відмовилася одягти хіджаб та скасувала зустріч з верховним муфтієм Лівану
Причиною стало те, що французький політик відмовилася вдягнути на подію хіджаб, повідомляє Reuters.
"Ви можете переказати моє шанування верховному муфтію, але я не буду себе прикривати", - заявила Ле Пен журналістам.
Зі свого боку в прес-службі верховного муфтія повідомили, що помічники Ле Пен були заздалегідь поінформовані про вимоги вдягнути хустку для зустрічі.
У цей час Ле Пен перебуває з візитом у Лівані, щоб заручитися підтримкою для себе перед виборами у Франції.
Нагадаємо, що в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем проходять обшуки. Вони поводяться у справі фіктивного працевлаштування помічників голови партії Марін Ле Пен у Європарламенті.
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