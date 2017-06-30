Ле Пен висунули звинувачення у справі фіктивних помічників в ЄП
Про це повідомляє Le Figaro.
У п'ятницю прокуратура викликала Ле Пен для дачі свідчень у справі. Наприкінці слухань лідеру французьких ультраправих висунули звинувачення у "зловживанні довірою".
За словами адвоката французького депутата, Ле Пен подасть апеляцію на це рішення, оскільки воно "порушує принцип поділу влади".
"Європарламент звинувачує Марін Ле Пен у фіктивному працевлаштуванні своїх помічників. Йдеться про двох осіб, яким виплачували зарплату із бюджету ЄП, тоді як вони жодного дня не пропрацювали у Страсбурзі, а натомість працювали в штаб-квартирі "Національного фронту", - зазначають у повідомленні.
У зв'язку з цим Європарламент оцінює свої збитки в 5 млн євро.
Раніше європейські депутати голосуванням зняли парламентський імунітет з лідера французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.
Раніше Європарламент проголосував за зняття парламентського імунітету з лідера партії "Національний фронт" і глави парламентської фракції "Європа націй і свобод" Марін Ле Пен.
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