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Ле Пен висунули звинувачення у справі фіктивних помічників в ЄП

Ле Пен має намір подати апеляцію на це рішення, оскільки воно "порушує принцип поділу влади"
Лідеру ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен висунули звинувачення у "зловживанні довірою" у справі працевлаштування її помічників в Європарламенті
Ле Пен висунули звинувачення у справі фіктивних помічників в ЄП Марін Ле Пен у версії Мадонни. Фото: lilasbleu.livejournal.com

Про це повідомляє Le Figaro.

У п'ятницю прокуратура викликала Ле Пен для дачі свідчень у справі. Наприкінці слухань лідеру французьких ультраправих висунули звинувачення у "зловживанні довірою".

За словами адвоката французького депутата, Ле Пен подасть апеляцію на це рішення, оскільки воно "порушує принцип поділу влади".

"Європарламент звинувачує Марін Ле Пен у фіктивному працевлаштуванні своїх помічників. Йдеться про двох осіб, яким виплачували зарплату із бюджету ЄП, тоді як вони жодного дня не пропрацювали у Страсбурзі, а натомість працювали в штаб-квартирі "Національного фронту", - зазначають у повідомленні.

У зв'язку з цим Європарламент оцінює свої збитки в 5 млн євро.

Раніше європейські депутати голосуванням зняли парламентський імунітет з лідера французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Нагадаємо, що 22 лютого французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.
 
Окрім того, в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем провели обшуки.

 

Раніше Європарламент проголосував за зняття парламентського імунітету з лідера партії "Національний фронт" і глави парламентської фракції "Європа націй і свобод" Марін Ле Пен.

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