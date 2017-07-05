Ле Пен визнала поразку на виборах
Про це повідомляє видання Le Fegaro, яке не доєдналося до бойкоту штабу НФ, проголошеного кількома ЗМІ.
"Бажаю йому успіху у боротьбі з величезними викликами, які чекають на нього", – додала Ле Пен.
Генсек НФ Ніколас Бей додав, що партія "визнає результати, які показало голосування, та підкреслює, що переміг Макрон".
Водночас, Ле Пен зазначила що, на її думку, результати голосування роблять "Національний фронт" найрейтинговішою партією Франції.
Повідомляється також, що чинний президент Франції Франсуа Олланд у телефонній розмові "тепло привітав" Емануеля Макрона з перемогою.
Нагадаємо, за даними екзит-полів у другому турі президентських виборів у Франції із 65,5% голосів переміг Емануель Макрон.
Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона та висловив сподівання на активізацію "Нормандського формату".
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