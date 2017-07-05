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Ле Пен визнала поразку на виборах

На думку Ле Пен, результати голосування роблять "Національний фронт" найрейтинговішою партією Франції
Кандидат на посаду президента Франції від партії "Національний фронту" Марін Ле Пен офіційно оголосила, що визнає свою поразку.
Ле Пен визнала поразку на виборах Марін Ле Пен. Фото: programme-presidentiel.com

Про це повідомляє видання Le Fegaro, яке не доєдналося до бойкоту штабу НФ, проголошеного кількома ЗМІ.

"Бажаю йому успіху у боротьбі з величезними викликами, які чекають на нього", – додала Ле Пен.

Генсек НФ Ніколас Бей додав, що партія "визнає результати, які показало голосування, та підкреслює, що переміг Макрон".

Водночас, Ле Пен зазначила що, на її думку, результати голосування роблять "Національний фронт" найрейтинговішою партією Франції.

Повідомляється також, що чинний президент Франції Франсуа Олланд у телефонній розмові "тепло привітав" Емануеля Макрона з перемогою. 

Нагадаємо, за даними екзит-полів у другому турі президентських виборів у Франції із 65,5% голосів переміг Емануель Макрон.

Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона та висловив сподівання на активізацію "Нормандського формату".

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07 05 2017 22:45
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