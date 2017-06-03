Ле Пен заявила, що Путін нічого не зробив, щоб його називати вбивцею

Лідер партії "Національний фронт" не вірить в загрозу Росії для Європи

Кандидат на пост президента Франції, лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен вважає, що президент РФ Володимир Путін не зробив нічого, щоб називати його вбивцею.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу CBS News.

Під час інтерв'ю, журналіст Андерсон Купер задав Ле Пен те саме питання, яке нещодавно було поставлене президентові США Дональду Трампу, як вона ставиться до Росії і Володимира Путіна.

У відповідь Ле Пен заявила, що не вірить в загрозу Росії для Європи.Після того як журналіст уточнив питання, навівши як приклад військове вторгнення Росії в Україну і анексію Криму, лідер французьких націоналістів заявила, що загрозою для Європи є холодна війна з нею, яка "штовхає Росію в руки Китаю".

Нарешті Купер, назвавши Путіна вбивцею, запитав, чи не становить Росія загрозу для Франції та інших країн в регіоні.

"Ні, я не вірю, що це так. Нічого Володимир Путін не зробив такого, щоб змусити мене прийти до такого висновку", - відповіла Ле Пен.

На питання, чи не впливає на її думку про Путіна той факт, що три роки тому російський банк видав на фінансування партії "Національний фронт" 11 млн доларів, Ле Пен заявила, що у неї немає ніяких зобов'язань перед Росією, крім виплат по кредиту.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

Міністерство закордонних справ України висловило обурення черговими висловлюваннями Марін Ле Пен щодо Криму.

Водночас, Служба безпеки України вирішила не забороняти в'їзд в Україну кандидату в президенти Франції Марін Ле Пен, незважаючи на її заяви про визнання Криму російським.