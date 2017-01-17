Ле Пен знову заявила, що визнає Крим російським

Вонна вважає, що приналежність Криму до України була лише адміністративним питанням радянських часів

Кандидат в президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен вчергове пообіцяла визнати Крим частиною Росії.

На цей раз вона заявила про це в інтерв'ю газеті "Известия", пише РБК.

"Так, після референдуму, який показав згоду народу приєднатися до Росії, я також визнаю Крим частиною РФ. Приналежність Криму до України була лише адміністративним питанням радянських часів, півострів ніколи не був українським", - заявила вона.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України висловлює обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборної кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку окупації Росією Криму.

Що цікаво, усі французькі банки відмовилися видати кредит на президентську кампанію для лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен.