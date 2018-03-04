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Легендарний біатлоніст Бйорндален завершив кар'єру

Таке рішення 44-річного біатлоніста пов’язують із тим, що минулий сезон був найгіршим у його кар'єрі
Найтитулованіший біатлоніст світу норвежець Уле Ейнар Бйорндален оголосив про завершення кар'єри.
Легендарний біатлоніст Бйорндален завершив кар Уле-Ейнар Бйорндален. Фото: NTB Scanpix

Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален повідомив, що минулий сезон був останнім в його кар’єрі, інформує Sport Arena

Таке рішення 44-річного біатлоніста пов’язують із тим, що минулий сезон був найгіршим у кар'єрі Бйорндалена. Він зайняв лише 43-е місце в загальному заліку Кубка світу і не потрапив до складу збірної на Олімпіаду в Пхьончхані.

Зазначимо, що Бйорндален є рекордсменом за кількістю особистих перемог - 95 виграних гонок. Всього в його кар'єрі 133 перемоги в біатлоні і одне "золото" в лижних гонках. На подіум Бйорндален піднімався 252 рази – це також найкращий результат в історії. Він виграв шість Великих кришталевих глобусів і 20 Малих.

Остання перемога норвежця датована 2 грудня 2015 року, коли він переміг в індивідуальній гонці в Естерсунді. Цей тріумф дозволяє Бйорндалену бути найстаршим переможцем біатлонної гонки - 41 рік 10 місяців 6 днів.

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03 04 2018 13:17
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