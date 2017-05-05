Легендарний режисер Девід Лінч заявив, що йде з кіно

Легендарний американський режисер Девід Лінч оголосив, що йде з кінематографа після виходу нового сезону серіалу Твін Пікс.

71-річний режисер в інтерв'ю виданню Sydney Morning Herald заявив, що рішення піти з кіно пов'язане з небажанням підлаштовуватися під смаки масового кіноспоживача.

"Все сильно змінилося. Стільки чудових картин провалилися в прокаті, хоча вони могли бути чудовими фільмами, а те, що збирає касу - не те, чим я хотів би займатися", - заявив Лінч.

Нагадаємо, що 21 травня відбудеться прем'єра нового сезону культового серіалу Твін Пікс.

До Девіда Лінча перший великий успіх прийшов у 1980 році за фільм Людина-слон, який отримав вісім номінацій на премію Оскар. Через деякий час Національне товариство кінокритиків присудило Лінчу нагороди в номінаціях Кращий фільм і Кращий режисер за фільм Синій оксамит, а картина Дикі серцем принесла режисерові Золоту пальмову гілку.

При цьому культовий серіал Девіда Лінча "Твін Пікс" з початку 90-х повернеться на екрани 21-22 травня з новим сезоном після прем'єри на Каннському фестивалі. Президент телеканалу Showtime Девід Невінс не розкрив подробиць історії, хоча і подивився готові серії раніше за інших. "Ми всі подивилися... і те, що ви побачите в новому "Твін Пікс" - це неймовірний Девід Лінч. На деякі питання, які залишаються після перегляду класичного серіалу, в кінці [нового сезону] дається відповідь", - підігрів інтерес шанувальників Невінс.

