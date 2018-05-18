Легенди "Реала" і "Ліверпуля" зіграють у футбол на Хрещатику
У "Турнірі чемпіонів" зіграють легенди "Реала", "Ліверпуля", Ліги чемпіонів і "друзі Андрія Шевченка, повідомляє сайт ФФУ.
Склади команд турніру чемпіонів
"Легенди "Реала": Єжи Дудек, Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луїш Фігу, Крістіан Карамбе, Макелеле, Камбьяссо, Міятович, Давор Шукер
Тренер: Еміліо Бутрагеньо.
"Легенди "Ліверпуля": Девід Джеймс, Володимир Шміцер, Патрік Бергер, Макманаман, Джейсон Макейтир, Луїс Гарсія, Роббі Фаулер
Тренер: Іан Раш.
"Друзі Шевченка": Олександр Шовковський, Євген Левченко, Ія Андрущак, Кларенс Зеєдорф, Сергій Ребров, Андрій Шевченко, фристайлер 1, фристайлер 2
Тренери: Віталій і Володимир Кличко.
"Легенди Ліги чемпіонів": Вітор Байя, Жозе Босінгва, Марсель Десаї, Марко Матерацці, Алекс Скотт, Деку, Мендьєта, Селія Шашич, Хенрік Ларссон, юні чемпіони adidas
Тренер: Руд Гулліт.
Турнір складатиметься з двох півфіналів, матчу за третє місце та фіналу. Поєдинки будуть 25 травня, починаючи з 16:00. У прямому ефірі їх покаже канал "Футбол 1".
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. В останньому матчі за перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".
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