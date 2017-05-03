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Легкоатлетка Олеся Повх – срібний призер чемпіонату Європи

Це четверта нагорода збірної України на цьому чемпіонаті
Українська спортсменка Олеся Повх принесла нашій збірній чергову медаль на зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Белграді.
Легкоатлетка Олеся Повх – срібний призер чемпіонату Європи Фото: uaf.org.ua

29-річна Повх фінішувала другою у фіналі бігу на 60 м, повідомляє Укрінформ.

Її результат – 7.10. Це особистий рекорд Олесі на цій дистанції.

Чемпіонкою в бігу на 60 м стала британка Філіп. Вона пробігла спринт за 7.06.

Нагадаємо, що це вже четверта нагорода збірної України на цьому чемпіонаті. 4 березня бронзові медалі виграли Юлія Левченко (стрибки у висоту), Марина Килипко (стрибки з жердиною) та Сергій Никифоров (стрибки у довжину)

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05 03 2017 20:20
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