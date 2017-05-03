СПОРТ НОВИНИУкраїнська спортсменка Олеся Повх принесла нашій збірній чергову медаль на зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Белграді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Легкоатлетка Олеся Повх – срібний призер чемпіонату Європи
Це четверта нагорода збірної України на цьому чемпіонаті
Фото: uaf.org.ua
29-річна Повх фінішувала другою у фіналі бігу на 60 м, повідомляє Укрінформ.
Її результат – 7.10. Це особистий рекорд Олесі на цій дистанції.
Чемпіонкою в бігу на 60 м стала британка Філіп. Вона пробігла спринт за 7.06.
Нагадаємо, що це вже четверта нагорода збірної України на цьому чемпіонаті. 4 березня бронзові медалі виграли Юлія Левченко (стрибки у висоту), Марина Килипко (стрибки з жердиною) та Сергій Никифоров (стрибки у довжину).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 03 2017 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф