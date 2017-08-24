Лех Валенса потрапив у ДТП

Про це повідомляє АВС News з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Пригода сталася в четвер у Гданську, північному польському місті, де проживає Валенса", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 73-річний колишній президент Польщі був за кермом державного автомобіля – це привілей наданий колишнім президентам країни.

Бюро з питань державного захисту підтвердило аварію і заявило, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Повідомляється, що аварія сталася через інший автомобіль.

Нагадаємо, цього тижня в Польщі відкрили кримінальне провадження проти Леха Валенси у зв'язку з дачею свідомо неправдивих свідчень щодо співпраці з комуністичними службами безпеки. Судовий розгляд було відкрито 29 червня за вказівкою Генеральної прокуратури.