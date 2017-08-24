Лех Валенса потрапив у ДТП
Про це повідомляє АВС News з посиланням на місцеві ЗМІ.
"Пригода сталася в четвер у Гданську, північному польському місті, де проживає Валенса", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 73-річний колишній президент Польщі був за кермом державного автомобіля – це привілей наданий колишнім президентам країни.
Бюро з питань державного захисту підтвердило аварію і заявило, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Повідомляється, що аварія сталася через інший автомобіль.
Нагадаємо, цього тижня в Польщі відкрили кримінальне провадження проти Леха Валенси у зв'язку з дачею свідомо неправдивих свідчень щодо співпраці з комуністичними службами безпеки. Судовий розгляд було відкрито 29 червня за вказівкою Генеральної прокуратури.
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