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Леха Валенсу госпіталізували

Деякі результати обстежень колишнього лідера РП виглядають "тривожно"
Екс-президента Польщі та лауреата Нобелівської премії миру Леха Валенсу госпіталізували.
Леха Валенсу госпіталізували Лех Валенса. Фото: studioopinii.pl

Валенсу госпіталізовано в кардіологічне відділення Гданського медичного університету через проблеми з серцем, повідомив син колишнього голови держави Ярослав Валенса, повідомляє DW.

За словами Ярослава Валенси, деякі результати обстежень виглядають "тривожно", і, можливо, його батькові доведеться затриматися в лікарні.

Також зазначається, що колишній президент Польщі страждає від ішемічної хвороби серця, недостатності лівого шлуночка, цукрового діабету 2-го типу і порушення зору.

Нагадаємо, що в січні в Польщі знайдено мертвим сина Леха Валенси.

Відзначимо, що серед документів, вилучених працівниками Інституту національної пам’яті Польщі та правоохоронцями в будинку генерала Чеслава Кіщака, було знайдено теку, підписану "Лєх Валенса. Болєк", що, на думку експертів, доводить співпрацю колишнього президента зі спецслужбами.

На думку експертів, документи є оригінальними і охоплюють період з 1970 по 1976 рік.

Сам засновник "Солідарності" Лех Валенса заявив, що "не співпрацював зі спецслужбами", але "зробив помилку" і "не може розкрити правди", а також очікує, що "це зробить винуватець ситуації".

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09 07 2017 13:49
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