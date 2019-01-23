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LЕО Ехpress планує запустити потяг з Праги до Мостиськ

Почати перевезення планують з 11 грудня 2019 року
Чеський перевізник LЕО Ехpress хоче відкрити залізничне сполучення з Праги через Краків до Мостиськ, що на Львівщині.
LЕО Ехpress планує запустити потяг з Праги до Мостиськ Фото: koshkina.pp.ua

Поки перевізник вирішує проблеми на українській стороні та домовляється з прикордонними службами. У  LЕО Ехpress хочуть, щоб паспортний контроль відбувався у вагонах, як в потязі Інтерсіті до Перемишля, пише польське видання Rynek Kolejowy.

Почати перевезення планують з 11 грудня 2019 року. Поки запланували працювати до 10 грудня 2024 року. Рейси будуть щодня, до чотирьох разів на день.

За планом, представленим Leo Express, поїзди вирушатимуть з Праги в 08:09, 10:09, 12:09 і 16:09, і прибуватимуть до Кракова через 6 годин 40 хвилин, а до Перемишля – ще черз 2 години 41 хвилину. А до кінцевої станції (державний кордон – Мостиська) прибуватимуть ще за 34 хвилини.

У зворотному напрямку потяг їздитиме в 23:16, 01:38, 6:38 і 09:38. Загалом поїздка становитиме 9 годин 45 хвилин. Зупинки робитимуть на станціях: Бохня, Тарнув, Дембіца, Жешув Глоуни, Пшеворськ, Перемишль і Медика.

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23 01 2019 17:56
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