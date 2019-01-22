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Leo Express планує потяг з Праги до кордону з Україною

Перевізник оголосив у своїй заяві, що має намір здійснювати перевезення з 11 грудня 2019 року до 10 грудня 2024 року
Чеський Leo Express планує скористатися зростаючим інтересом до перевезень з України на Захід та запустити прямий потяг з Праги до прикордонних Мостиськ.
Leo Express планує потяг з Праги до кордону з Україною Фото: mtu.gov.ua

Чеський оператор хоче розширити свої маршрути з Кракова далі на схід і за кордон Польщі, в Україну. Перевізник планує здійснювати міжнародне сполучення за маршрутом Прага - Медика (державний кордон), повідомляє польське видання Rynek Kolejowy.

Перевізник оголосив у своїй заяві, що має намір здійснювати перевезення з 11 грудня 2019 року до 10 грудня 2024 року до чотирьох разів на день в усі дні тижня.

Leo Express вказує, що основною метою пропонованих пасажирських послуг є доповнення існуючої транспортної пропозиції по маршруту Прага-Львів в комбінованій системі.

Перевізник не зобов'язаний виконувати всі зазначені рейси, але постарається працювати якомога частіше. Чотири рейси в день - це максимальна прогнозована кількість.

Також Leo Express має вирішити технічні питання. Зокрема, провести переговори з прикордонниками. Перевізник хоче, щоб паспортний контроль проходив на борту потяга, як це відбувається у популярних потягах "Укрзалізниці" до Перемишля.

Нагадаємо, що починаючи з 30 січня поїзд №31/32 Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.

Додамо, потяг Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига виявився нерентабельним. Заповнюваність вагонів поїзду "чотирьох столиць" за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%.

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22 01 2019 21:34
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