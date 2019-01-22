Leo Express планує потяг з Праги до кордону з Україною
Чеський оператор хоче розширити свої маршрути з Кракова далі на схід і за кордон Польщі, в Україну. Перевізник планує здійснювати міжнародне сполучення за маршрутом Прага - Медика (державний кордон), повідомляє польське видання Rynek Kolejowy.
Перевізник оголосив у своїй заяві, що має намір здійснювати перевезення з 11 грудня 2019 року до 10 грудня 2024 року до чотирьох разів на день в усі дні тижня.
Leo Express вказує, що основною метою пропонованих пасажирських послуг є доповнення існуючої транспортної пропозиції по маршруту Прага-Львів в комбінованій системі.
Перевізник не зобов'язаний виконувати всі зазначені рейси, але постарається працювати якомога частіше. Чотири рейси в день - це максимальна прогнозована кількість.
Також Leo Express має вирішити технічні питання. Зокрема, провести переговори з прикордонниками. Перевізник хоче, щоб паспортний контроль проходив на борту потяга, як це відбувається у популярних потягах "Укрзалізниці" до Перемишля.
Нагадаємо, що починаючи з 30 січня поїзд №31/32 Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.
Додамо, потяг Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига виявився нерентабельним. Заповнюваність вагонів поїзду "чотирьох столиць" за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%.
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