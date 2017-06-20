ЛЕО Григоришина відключила від електрики ряд військових об'єктів

Компанія заявляє про відсутність договірних відносин із значною кількістю інших військових об'єктів протягом тривалого періоду

У понеділок, 19 червня, компанія Луганське енергетичне об'єднання (ЛЕО) відключила від електроенергії ряд військових об'єктів на території Луганської області.

"19 червня ЛЕО почало відключати від електропостачання блокпости і військові частини - через борги і багаторічного ухилення від укладення договорів. У відповідь військові незаконно затримали начальника Щастинська РЕМ", - повідомляє БізнесЦензор з посиланням на прес-службу ЛЕО.

Звільнити затриманого вдалося лише завдяки втручанню заступника губернатора області Юрія Клименка, уточнили в ЛЕО.

"Причиною відключення електроенергії є борги, накопичені більшістю об'єктів - в розмірі близько 7 млн ​​грн", - заявили в компанії.

Також компанія заявляє про відсутність договірних відносин із значною кількістю інших військових об'єктів протягом тривалого періоду (військові частини біля лінії розмежування і блокпости).

Нагадаємо, з 25 квітня 2017 р ЛЕО заявила про припинення поставок електроенергії в окуповані райони Луганської області.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що Луганське енергетичне об'єднання має борг перед ДП "Енергоринок" в сумі 5,2 млрд грн. Сума заборгованості розділена умовно між підконтрольної Україні територією і непідконтрольною приблизно навпіл.

Також, за словами Туки, останнім часом підприємства на підконтрольній території розраховуються на 100%. При цьому оплати з боку тимчасово окупованій частині області немає.

Луганське енергетичне об'єднання входить в холдинг Енергетичний стандарт бізнесмена Костянтина Григоришина.