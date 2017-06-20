ЛЕО Григоришина відключила від електрики ряд військових об'єктів
"19 червня ЛЕО почало відключати від електропостачання блокпости і військові частини - через борги і багаторічного ухилення від укладення договорів. У відповідь військові незаконно затримали начальника Щастинська РЕМ", - повідомляє БізнесЦензор з посиланням на прес-службу ЛЕО.
Звільнити затриманого вдалося лише завдяки втручанню заступника губернатора області Юрія Клименка, уточнили в ЛЕО.
"Причиною відключення електроенергії є борги, накопичені більшістю об'єктів - в розмірі близько 7 млн грн", - заявили в компанії.
Також компанія заявляє про відсутність договірних відносин із значною кількістю інших військових об'єктів протягом тривалого періоду (військові частини біля лінії розмежування і блокпости).
Нагадаємо, з 25 квітня 2017 р ЛЕО заявила про припинення поставок електроенергії в окуповані райони Луганської області.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що Луганське енергетичне об'єднання має борг перед ДП "Енергоринок" в сумі 5,2 млрд грн. Сума заборгованості розділена умовно між підконтрольної Україні територією і непідконтрольною приблизно навпіл.
Також, за словами Туки, останнім часом підприємства на підконтрольній території розраховуються на 100%. При цьому оплати з боку тимчасово окупованій частині області немає.
Луганське енергетичне об'єднання входить в холдинг Енергетичний стандарт бізнесмена Костянтина Григоришина.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа