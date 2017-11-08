Леонід Якубович опинився в базі "Миротворця" через поїздку до Криму

Відзначається, що він є членом партії "Єдина Росія" з 2004 року

72-річний російський телеведучий програми "Поле чудес" Леонід Якубович потрапив до бази даних центру "Миротворець" за порушення державного кордону України при поїздці до анексованого Криму.

"Свідоме порушення державного кордону України при в'їзді на територію окупованого Росією Криму", - йдеться в повідомленні на сайті "Миротворець".

Відзначається, що він є членом партії "Єдина Росія" з 2004 року. У лютому 2012 року він увійшов до списку довірених осіб тоді ще кандидата в президенти Володимира Путіна.

Нагадаємо, що в 2016 р. Якубович був членом журі на фестивалі театрального мистецтва "Театр. Чехов. Ялта" в окупованій Росією Ялті.

Як повідомляв iPress.ua, станом на 7 липня Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.