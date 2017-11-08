CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ72-річний російський телеведучий програми "Поле чудес" Леонід Якубович потрапив до бази даних центру "Миротворець" за порушення державного кордону України при поїздці до анексованого Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Леонід Якубович опинився в базі "Миротворця" через поїздку до Криму
Відзначається, що він є членом партії "Єдина Росія" з 2004 року
Скріншот програми "Поле чудес"
"Свідоме порушення державного кордону України при в'їзді на територію окупованого Росією Криму", - йдеться в повідомленні на сайті "Миротворець".
Відзначається, що він є членом партії "Єдина Росія" з 2004 року. У лютому 2012 року він увійшов до списку довірених осіб тоді ще кандидата в президенти Володимира Путіна.
Нагадаємо, що в 2016 р. Якубович був членом журі на фестивалі театрального мистецтва "Театр. Чехов. Ялта" в окупованій Росією Ялті.
Як повідомляв iPress.ua, станом на 7 липня Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.
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