Лещенко і НАБУ продовжують дискредитаційну кампанію проти мене, - Мартиненко

Відповідною заявою він прокоментував слова народного депутата Сергія Лещенка про те, що нібито в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі лежить на погодженні підозра НАБУ по Мартиненку

Колишній депутат Микола Мартиненко заявив, що через 15 місяців після добровільного складення ним депутатського мандата проти нього триває дискредитаційна піар-кампанія.

"Директор НАБУ Артем Ситник і його перший заступник Гізо Углава, давній соратник екс-губернатора Одеської області Саакашвілі, політизували роботу бюро і використовують НАБУ у власних цілях. При цьому на "підтанцьовці" у них - власник елітної нерухомості в центрі Києва депутат Сергій Лещенко, який знову робить інформаційні "вкидання" щодо мене. Персональна війна проти мене стала їхньою ідеєю-фікс і особистою помстою", - заявляє екс-депутат.

При цьому, Мартиненко додав: "Як у відомій приказці: що у Ситника й Углави в голові, то у Лещенка на язиці. Він не вперше озвучує ту інформацію, яку не наважуються оприлюднити керівники НАБУ. І не вперше заяви Лещенка породжують вкрай неприємні запитання до НАБУ і Ситника".

"Питання перше: чи усвідомлює Лещенко, що в своєму прагненні "прогнутися" перед людиною, яка "відмазала" його від кримінальної справи про власну квартирну корупцію, він насправді звинуватив Ситника в скоєнні кримінального злочину? Ситник прямо порушив рішення Солом'янського райсуду Києва від 11 грудня 2016, який на основі рішень Європейського суду з прав людини встановив незаконність і вичерпання термінів розслідування щодо мене", - зазначає екс-депутат.

Мартиненко вважає, що передача НАБУ підозри в САП, якщо вона мала місце, є порушенням закону. За його словами, таке порушення передбачає кримінальне покарання для Ситника, оскільки він був зобов'язаний підписати документ. "Хоча таке рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає", - нагадує Мартиненко.

"Питання друге: в кінці січня вже оприлюднили проект підозри щодо Миколи Мартиненка, справжність якого фактично була визнана НАБУ. Він свідчить про відсутність будь-яких доказів проти мене. Якщо цей нікчемний проект "узгоджують" до сих пір, то це тільки зайвий раз підтверджує факт фальсифікації справи проти мене", - сказав екс-депутат.

При цьому він додав: "Питання третє: в останніх ефірах Ситник сором'язливо ухилявся від відповідей на питання журналістів щодо підозри Мартиненка, в сотий раз посилаючись на "відсутність відповідей від зарубіжних партнерів". Що змінилося? Протягом дня-двох всі відповіді надійшли? Або Ситник брехав? Або ж бреше Лещенко? Чи то брешуть обидва?", - запитав Микола Мартиненко. "Ці хлопці "шиють", точніше, вже "латають" шите білими нитками і незграбно ними фальсифіковану "справу Мартиненко". Коли ЗМІ і суспільство критикують їх за вибірковість і непрофесіоналізм, Ситник згадує про Мартиненка і нацьковує на мене свою групу підтримки".

Нагадаємо, що Микола Мартиненко звернувся до Верховної Ради, Президента та послів "Великої сімки" і Євросоюзу в Україні щодо "політичного переслідування, грубих порушень закону та презумпції невинуватості" щодо нього з боку Національного антикорупційного бюро України.