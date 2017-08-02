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Лещенко пішов на прийом до посольства Німеччини ігноруючи бойкот "єврооптимістів"

Один з "єврооптимістів" відмовився бойкотувати Ернста Райхеля
Депутат Верховної Ради Сергій Лещенко відвідав прийом у посольстві Німеччини з нагоди 25-річчя дипломатичних відносин з Україною, незважаючи на бойкот заходу, оголошений групою його соратників з міжфракційного об'єднання "Єврооптимісти".
Лещенко пішов на прийом до посольства Німеччини ігноруючи бойкот "єврооптимістів" Сергій Лещенко. Фото: 24tv.ua

"Ну що, був на прийомі з нагоди 25-річчя дипломатичних відносин України і Німеччини. Поговорив з послом Ернстом Райхелем щодо його заяв. Посол пояснив, що мав на увазі. Вважаю, що демарш проєвропейських депутатів був помилкою - замість них увагу німецьких дипломатів привертали Бойко і Ляшко. Бойкот не працює в сучасному світі. Він не відбувся і не міг відбутися - Німеччина є одним зі світових лідерів, а також головною опорою України в нестабільній Європі", - написав Лещенко в Facebook.

При цьому він поділився посиланням на новину агентства УНІАН, згідно з якою в спілкуванні з Лещенком Райхель визнав контроверсійними свої слова і сказав, що говорив про можливі умови для проведення виборів на Донбасі.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ Німеччини прокоментували заяви Райхеля.

"Вказівником напрямку для всіх наших зусиль, спрямованих на подолання кризи на сході України, є Мінські угоди між Росією і Україною від 12 лютого 2015 року, підписані за посередництва Німеччини і Франції", - йдеться у відповіді МЗС ФРН на запит DW.

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Зокрема, Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву.

Відтак, Міністерство закордонних справ запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі.

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08 02 2017 09:42
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