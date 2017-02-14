Лещенко просить відсторонити Мельничука на 5 засідань за порваний піджак
Про це Лещенко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Мною було подано заяву до Регламентного комітету, який повинен дати оцінку тому, що відбувалося. Цей комітет раніше скаржився, що ніхто до них не звертається і тому немає практики покарання у вигляді відсторонення на п'ять засідань. Так ось, тепер відмазка не проходить", - написав він.
"Поки не прийнято Етичний кодекс, будемо вводити політичну культуру точковими заходами. Наприклад, створюючи прецеденти", - додав він.
Нагадаємо, 9 лютого у Верховній Раді побилися депутати Мельничук і Лещенко. За словами депутатів, Мельничук посварився з Лещенком через пост у Facebook, що депутати БПП не приходять на комітет з питань запобігання і протидії корупції за вказівкою Адміністрації Президента.
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