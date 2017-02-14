Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лещенко просить відсторонити Мельничука на 5 засідань за порваний піджак

Відповідну заяву депутат до Регламентного комітету
Народний депутат Сергій Лещенко подав заяву у регламентний комітету Верховної Ради з проханням оцінити дії нардепа від БПП Івана Мельничука, який порвав йому піджак у парламенті.
Лещенко просить відсторонити Мельничука на 5 засідань за порваний піджак Сергій Лещенко. Фото: sled.net.ua

Про це Лещенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мною було подано заяву до Регламентного комітету, який повинен дати оцінку тому, що відбувалося. Цей комітет раніше скаржився, що ніхто до них не звертається і тому немає практики покарання у вигляді відсторонення на п'ять засідань. Так ось, тепер відмазка не проходить", - написав він.

"Поки не прийнято Етичний кодекс, будемо вводити політичну культуру точковими заходами. Наприклад, створюючи прецеденти", - додав він.

Нагадаємо, 9 лютого у Верховній Раді побилися депутати Мельничук і Лещенко. За словами депутатів, Мельничук посварився з Лещенком через пост у Facebook, що депутати БПП не приходять на комітет з питань запобігання і протидії корупції за вказівкою Адміністрації Президента.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2017 21:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat