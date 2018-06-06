Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лещенко засудив заборону трансляції Чемпіонату світу з футболу

Також Лещенко нагадав, що попри "суперпропагандистську" направленість олімпіади в нацистській Німеччині, в ній брали участь та перемагали, зокрема, темношкірі легкоатлети з США
Депутат Сергій Лещенко засудив рішення комітету Верховної Ради про заборону трансляції Чемпіонату світу з футболу в Росії.
Лещенко засудив заборону трансляції Чемпіонату світу з футболу Сергій Лещенко. Фото: daily.rbc.ua

"Рішення комітету Верховної Ради заборонити трансляції Чемпіонату світу з футболу — це не просто дурний піар, це рідкісна здатність тримати власних співгромадян за одноклітинних ідіотів, які після перегляду трансляції футболу раптом можуть повірити в "русский мир". Цей рецепт заборони приблизно з тієї ж методички, що перегляд ЛГБТ-прайдів робить людину гомосексуалом", - написав Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook.

"В олімпіаді в нацистській Німеччині брали участь темношкірі  спортсмени, перемагали в ній, як легкоатлет Джессі Оуенс, отримували нагороди на зло Гітлеру, для якого ті ігри були суперпропагандистським заходом, і нікому не приходило в голову не висвітлювати ці події в США", - додав депутат.

Нагадаємо, що парламентський комітет з питань свободи слова підтримав проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії.

Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Також, поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2018 22:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.