Лещенко засудив заборону трансляції Чемпіонату світу з футболу
"Рішення комітету Верховної Ради заборонити трансляції Чемпіонату світу з футболу — це не просто дурний піар, це рідкісна здатність тримати власних співгромадян за одноклітинних ідіотів, які після перегляду трансляції футболу раптом можуть повірити в "русский мир". Цей рецепт заборони приблизно з тієї ж методички, що перегляд ЛГБТ-прайдів робить людину гомосексуалом", - написав Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook.
"В олімпіаді в нацистській Німеччині брали участь темношкірі спортсмени, перемагали в ній, як легкоатлет Джессі Оуенс, отримували нагороди на зло Гітлеру, для якого ті ігри були суперпропагандистським заходом, і нікому не приходило в голову не висвітлювати ці події в США", - додав депутат.
Нагадаємо, що парламентський комітет з питань свободи слова підтримав проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.
Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії.
Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.
Також, поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.
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