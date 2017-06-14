Лещенко збирається оскаржити рішення суду на користь Авакова
Лещенко назвав суд "заангажованим" і повідомив, що на засідання 13 червня, де й було прийнято рішення, він навіть не отримав повістку.
"Цікаво інше - справа слухалася більше року попереднього складу суду, але, як тільки було змінено суддю, як майже миттєво було винесено потрібне Авакову рішення", - пише Лещенко.
Сергій Лещенко також звинуватив МВС у розтраті державних коштів на судові тяжби.
Нагадаємо, 13 червня Подільський районний суд Києва зобов'язав народного депутата Сергія Лещенка спростувати заяву про організацію стеження з боку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Нагадаємо, в листопаді 2015 року Лещенко в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що Аваков і тодішній нардеп від "Народного фронту" Микола Мартиненко стоять за організацією стеження за ним, оскільки вони обидва фігурували в викривальних публікаціях депутата.
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