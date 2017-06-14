Лещенко збирається оскаржити рішення суду на користь Авакова

Лещенко заявив, що не отримав повістку на засідання суду 13 червня

Народний депутат України Сергій Лещенко заявив, що подаватиме апеляцію на рішення Подільського районного суду Києва, яке зобов'язує його спростувати заяву про організацію стеження з боку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Лещенко назвав суд "заангажованим" і повідомив, що на засідання 13 червня, де й було прийнято рішення, він навіть не отримав повістку.

"Цікаво інше - справа слухалася більше року попереднього складу суду, але, як тільки було змінено суддю, як майже миттєво було винесено потрібне Авакову рішення", - пише Лещенко.

Сергій Лещенко також звинуватив МВС у розтраті державних коштів на судові тяжби.

Нагадаємо, 13 червня Подільський районний суд Києва зобов'язав народного депутата Сергія Лещенка спростувати заяву про організацію стеження з боку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Лещенко в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що Аваков і тодішній нардеп від "Народного фронту" Микола Мартиненко стоять за організацією стеження за ним, оскільки вони обидва фігурували в викривальних публікаціях депутата.