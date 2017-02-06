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Леся Цуренко не змогла вийти в четверте коло Ролан Гарросу

Українка поступилася латвійці Олені Остапенко
Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла вийти в четверте коло Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос).
Леся Цуренко не змогла вийти в четверте коло Ролан Гарросу Леся Цуренко. Фото: EPA/UPG

Вітчизняна тенісистка поступилася латвійці Олені Остапенко з рахунком 1:6, 4:6.

Українка за весь матч спромоглася взяти лише один гейм на своїй подачі.

Відзначимо, що Цуренко в першому колі обіграла ще одну українку Катерину Козлову, а в другому досить несподівано святкувала успіх у матчі з росіянкою Катериною Макаровою, яка раніше вибила з турніру першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер.

На Ролан Гарросі залишився один представник України - Еліна Світоліна, вона зіграє свій матч третього кола завтра. Світоліну букмекери вважають однією з фавориток турніру.

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02 06 2017 14:15
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