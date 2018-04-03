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Леся Цуренко вдруге стала чемпіонкою на турнірі в Акапулько

За перемогу у фіналі наша тенісистка отримає 280 рейтингових очок і $ 43000 призових
Друга ракетка України і 40-й номер світового рейтингу Леся Цуренко здобула перемогу у фіналі турніру WTA в Акапулько.
Леся Цуренко вдруге стала чемпіонкою на турнірі в Акапулько Леся Цуренко. Фото: gettyimages.com

У вирішальному протистоянні українка перемогла представницю Швейцарії Штефані Фегель - 5:7, 7:6 (2), 6:2, інформує Xsport.

Матч тривав 2 години 45 хвилин, за які українка двічі подала навиліт, 10 раз помилилася на подачі і реалізувала 7 брейк-поінтів. Швейцарка зробила 4 ейси, жодного разу не допустила "подвійну" і взяла 6 геймів на подачі українки.

Це була вже шоста очна зустріч суперниць і тепер рахунок в протистоянні 5:1 на користь Цуренко, яка не програє в Акапулько вже 10 матчів поспіль.

За перемогу у фіналі наша тенісистка отримає 280 рейтингових очок і $ 43000 призових. Всього в активі українки тепер 4 титули WTA: до цього Леся перемагала в Стамбулі (2015), Гуанчжоу (2017), а також в Акапулько (2017).

Нагадаємо, що у півфіналі українка обіграла Дарину Гаврилову із Австралії з рахунком 6:2, 6:4.

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04 03 2018 11:19
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