Левченко і Семенченко "протестували" димову шашку в туалеті Ради, - ВІДЕО Левченко сказав, що "йде випробування, як врятувати українську конституцію"

Депутати Верховної Ради Юрій Левченко і Семен Семенченко перед тим, як запалити димову шашку в залі засідань вивчали у туалеті, як вона горить.

Фото: скріншот

На кадрах, оприлюднених pravda.press, видно, що вони запалили шашку в туалеті і не пускали нікого її гасити, доки не догорить. На запитання журналістів Левченко сказав, що "йде випробування, як врятувати українську конституцію". Після цього він пішов у зал, сказавши Семенченкові: "Принось ще". Шашку в туалеті загасили. Як повідомляв iPress.ua, депутат Верховної Ради Юрій Левченко під час ранкового пленарного засідання кинув димову шашку в залі засідань. На його думку, парламент вчинив антиконституційно, прийнявши законопроект №7164 про продовження терміну дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.

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