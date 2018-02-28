Levi Strauss замінить людей роботами на фінальних етапах дизайну джинсів
Компанія розраховує, що до 2020 року роботи, здатні виконувати відповідні дії за допомогою лазера, замінять практично всіх працівників, які здійснюють наразі ці процеси, є трудомісткими і, в деяких випадках, шкідливими для здоров'я, пише газета Financial Times, передає "Інтерфакс-Україна".
Мета змін - зменшення відходів, витрат, а також скорочення тривалості процесу надання джинсам остаточного вигляду відповідно до різних варіантів дизайну. Levi Strauss, що є приватною компанією, не розкриває даних, який обсяг коштів вона має намір інвестувати в цю програму.
За словами головного виконавчого директора Levi Strauss Чипа Берга, який очолив компанію в 2011 році, використання роботів є майбутнім виробництва джинсів. Роботам, що декорують джинси за допомогою лазера, на кожну пару потрібно 90 секунд, а щоб домогтися того ж ефекту вручну, доводиться витратити близько 6-8 хвилин.
Надалі Levi Strauss розраховує постачати підрядникам для виконання фінішних робіт моделі джинсів трьох базових відтінків - світлого, середнього і темного, з тим, щоб надалі вони за допомогою лазера могли надати їм остаточного вигляду відповідно до тисячі різних видів дизайну, заявив віце-президент Levi Strauss Барт Сайтс, що відповідає в компанії за інновації.
Така лінія вже працює в Неваді, куди дизайнери Levi Strauss надсилають цифрові файли-основи для створення остаточного декору роботами.
Нагадаємо, що дані дослідницького інституту Centre for Cities свідчать, що кожне п'яте робоче місце (21%) у Великобританії до 2030 року буде зайняте роботами.
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