Levi Strauss замінить людей роботами на фінальних етапах дизайну джинсів

Американський виробник одягу Levi Strauss задіяв роботів у процесі надання остаточного вигляду джинсам - створенню ефектів потертості і зношеності, дірок тощо.

Компанія розраховує, що до 2020 року роботи, здатні виконувати відповідні дії за допомогою лазера, замінять практично всіх працівників, які здійснюють наразі ці процеси, є трудомісткими і, в деяких випадках, шкідливими для здоров'я, пише газета Financial Times, передає "Інтерфакс-Україна".

Мета змін - зменшення відходів, витрат, а також скорочення тривалості процесу надання джинсам остаточного вигляду відповідно до різних варіантів дизайну. Levi Strauss, що є приватною компанією, не розкриває даних, який обсяг коштів вона має намір інвестувати в цю програму.

За словами головного виконавчого директора Levi Strauss Чипа Берга, який очолив компанію в 2011 році, використання роботів є майбутнім виробництва джинсів. Роботам, що декорують джинси за допомогою лазера, на кожну пару потрібно 90 секунд, а щоб домогтися того ж ефекту вручну, доводиться витратити близько 6-8 хвилин.

Надалі Levi Strauss розраховує постачати підрядникам для виконання фінішних робіт моделі джинсів трьох базових відтінків - світлого, середнього і темного, з тим, щоб надалі вони за допомогою лазера могли надати їм остаточного вигляду відповідно до тисячі різних видів дизайну, заявив віце-президент Levi Strauss Барт Сайтс, що відповідає в компанії за інновації.

Така лінія вже працює в Неваді, куди дизайнери Levi Strauss надсилають цифрові файли-основи для створення остаточного декору роботами.

Нагадаємо, що дані дослідницького інституту Centre for Cities свідчать, що кожне п'яте робоче місце (21%) у Великобританії до 2030 року буде зайняте роботами.