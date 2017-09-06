Лейбористська партія Британії проти створення коаліційного уряду

Лейбористська партія Великобританії не піде на створення коаліції в парламенті Великобританії для формування уряду.

"Ми готові служити країні і сформувати уряд меншості, тому що я не вважаю стабільними Консервативну партію і прем'єр-міністра", - заявив член Лейбористської партії і тіньовий канцлер казначейства британського парламенту Джон Макдоннелл, додавши, що вважає прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей "кульгавою качкою", повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей домовилася сформувати новий коаліційний уряд з Демократичної юніоністської партією Північної Ірландії, повідомляв The Guardian з посиланням на джерела.

Раніше The Guardian повідомляла про те, що переговори Консервативної партії і Демократичних юніоністів тривали напередодні до глибокої ночі. Співрозмовники видання партії підтвердили, що готові сформувати коаліційний уряд під керівництвом Мей.

Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті в результаті позачергових виборів, Британію очікує так званий підвішений парламент.

Зазначимо, що так звані підвішені парламенти, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад, рідко трапляються у країні (у 1974 та 2010 роках).

У такому випадку є два варіанти розвитку подій.

Перший - переговори між лідерами партій і їх командами в спробі сформувати новий коаліційний уряд, щоб хтось із лідерів двох головних партій - Тереза Мей або Джеремі Корбін - став прем'єр-міністром та зайняв резиденцію на Даунінг-стріт, 10.

Другий варіант - це коли лідер однієї з партій може спробувати стати на чолі уряду меншості, не вступаючи ні в які принципові угоди з іншими партіями, натомість намагаючись заручитися їх підтримкою при голосуванні по кожному конкретному законопроекту.